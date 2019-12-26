«الأبحاث» يحصل على براءة اختراع أميركية في مزج الماغنيسوم بالنيكل

اعلن معهد الكويت للابحاث العلمية حصول برنامج «تكنولوجيا النانو» التابع لمركز ابحاث الطاقة والبناء بالمعهد على براءة اختراع في مزج عنصرالماغنيسوم مع مادة النيكل من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الامريكية.

واوضح المعهد في بيان اليوم الخميس انه تم مزج عنصر الماغنيسوم مع مادة النيكل التي تستخدم كمادة حفازة في تنشيط التفاعل الكيميائي وذلك باستخدام تقنية الطلاء البارده موضحا ان هذا الابتكار يعتبر الاول من نوعه في هذا المجال.

واشار الى النتائج المعملية التي بينت ان عنصر الماغنسيوم يعتبر من اكثر العناصر جذبا في تخزين غاز الهيدروجين وذلك بسبب وجوده في الطبيعة بوفرة وكونه رخيص الثمن نسبيا وذا سعة تخزينية عالية ومن السهل تحضيره.

واوضح ان ضعف القدرة الحركية في امتصاص طرد غاز الهيدروجين وثبات مركب هيدروجين الماغنيسيوم حراريا يؤديان الى مشاكل تحتاج الى حلول لتكون متاحة في العديد من التطبيقات ومن اهمها السيارات الكهربائية.

ولفت الى نجاح الباحثين في المعهد باستخدام المواد الحفازة مع هذه التقنية المبتكرة مما ساهم بشكل كبير في تحسين السلوك الحركي لمسحوق هيدروجين الماغنيسيوم في عملية تخزين وتحرير غاز الهيدروجين.

وذكر ان براءة الاختراع سجلت باسماء فريق البحث وهم الدكتور محمد الاسكندراني والمهندس فهد العجمي والمهندس محمد بنيان.

وذكر أن ذلك ياتي في اطار اهتمام المعهد بتنويع مصادر الطاقة وخصوصا الجديدة والمتجددة مبينا ان عنصر الماغنسيوم يحمل املا واعدا بان يكون الحل الامثل لمشكلة تخزين غاز الهيدروجين والتي تعتبر مصدر اهتمام العديد من جهات البحث العلمي عالميا.