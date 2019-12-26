«الأرصاد»: طقس معتدل نهاراً.. ومائل للبرودة ليلاً

قال مراقب التنبؤات الجوية بادارة الارصاد الجوية عبد العزيز القراوي اليوم ان الطقس معتدل نهارا ومائل للبرودة في اول الليل.

واضاف القراوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان البلاد تتاثر بامتداد منخفض جوي يستمر حتى صباح يوم الجمعة ومن ثم يضعف تدريجيا ما يؤدي الى تقدم المرتفع الجوي من ناحية الغرب والذي يؤدي الى استقرار الاحوال الجوية حيث يكون الطقس معتدلا نهارا ومائلا للبرودة في اول الليل وبارد مع الساعات الاخيرة.

واوضح ان الطقس نهار اليوم الخميس معتدل والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 15 و50 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 22 و24 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج يعلو احيانا ارتفاعه ما بين 2 و6 اقدام.

وتوقع حالة الطقس مساء اليوم ان يكون مائلا للبرودة فى اول الليل وباردا في اخره والرياح جنوبية شرقية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و12 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 اقدام.

واشار القراوي الى ان الطقس المتوقع نهار الجمعة يكون معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 08 و26 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 24 و26 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و3 اقدام.

وأضاف ان الطقس مساء الجمعة يكون مائلا للبرودة في اول الليل وباردا في اخره والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة تنشط على فترات تتراوح ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و12 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج يعلو احيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 اقدام.

وتوقع لطقس نهار السبت ان يكون معتدلا والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 06 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و3 اقدام.

وبين انه من المتوقع ان يكون طقس مساء السبت باردا والرياح متقلبة الاتجاه الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 06 و26 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 09 و11 درجة مئوية والبحر خفيف الموج ارتفاعه ما بين 1 و2 قدم.