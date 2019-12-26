«بنك وربة» يكرم أكثر من 50 مشارك في معرض «تك سيتي»

المطيري :

-البنك يسعى دائما لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل غير محدود.

-نعتزم تنظيم المعرض سنويا بعد نجاحه الكبير خلال العام الجاري.

– المشاريع الشبابية المشاركة حققت طفرة نجاح واسعة الانتشار بكافة المجالات.

كرم بنك وربة أكثر من 50 مشارك ، من أصحاب المشاريع الرقمية ، وغير الرقمية الشبابية الصغيرة والمتوسطة، في معرض “وربة تك سيتي “، الذي نظمه البنك ، خلال الفترة من ١٢إلى ١٤ ديسمبر الجاري، في مجمع “مروج” في منطقة صبحان، تحت رعاية وحضور الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين حمد الغانم.

وبهذه المناسبة صرح المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في البنك، أيمن سالم المطيري بأن بنك وربة يسعى دائماً لدعم المشاريع الشبابية الصغيرة والمتوسطة، بشكل غير محدود، وذلك لمساهمة هذه المشاريع بتوفير الفرص الوظيفية في القطاع الخاص، علاوة على المسؤولية الاجتماعية التي يؤمن بها البنك.

وأكد المطيري على حرص ” بنك وربة” على تعزيز دوره المصرفي الرقمي، الذي حقق نجاحا جيدا ،جعل تطبيقه يتصدر هذا المجال خلال العام الجاري 2019 ، وهو العام ذاته الذي شهد أيضا طفرة نجاح واسعة الانتشار، بكافة المجالات التجارية، والتعليمية وغيرها، لمجموعة من المشاريع الشبابية الرقمية، ساهم العديد منها عبر مشاركتهم بنجاح هذا المعرض ،الذى زاره أكثر من 10 ألف زائر على مدار 3 أيام.

وأشار المطيري إلى أن حرص ” بنك وربة” على دعم المشاريع الشبابية الصغيرة والمتوسطة، يأتي استكمالاً للتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – ،لتعزيز مكانة الكويت الرائدة، وجعلها مركزاً مالياً إقليميا واقتصادياً دولياً.

وتابع قائلا :” بأن النجاح الأساسي لهذا المعرض الذي تخلله العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة كان بدعم الشباب المشاركين الذين ساهموا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم للتسويق لهذا المعرض.

وذكر المطيري أن بنك وربة يعتزم أن ينظم هذا المعرض سنويا في موعده المحدد، بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن البنك حرص في الآونة الأخيرة على توفير كافة الاحتياجات، والخدمات الرقمية ، وتبسيطها للعميل، من خلال تسهيل إنجاز المعاملات عبر تطبيقه الإلكتروني الجديد، والذي تم تدشينه في منتصف العام الجاري، وهو ما جعل البنك يحقق العديد من الجوائز المحلية والإقليمية الخاصة بالتطور الرقمي.