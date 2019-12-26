الولايات المتحدة ترحب بتوصل الكويت والسعودية إلى اتفاق إنتاج النفط

رحبت الولايات المتحدة الامريكية بإعلان حكومتي دولة الكويت والمملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء الماضي التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يسهل استئناف انتاج حقول النفط البرية والبحرية المشتركة في المنطقة المقسومة.

وقال بيان صادر عن السفارة الامريكية لدى البلاد اليوم الخميس ان تجديد التزام الكويت والسعودية بمواصلة الأنشطة المشتركة المتعلقة باستكشاف وإنتاج النفط والغاز في المنطقة المقسومة سيفيد كلا البلدين ويعززالعلاقات التجارية بين دول المنطقة والولايات المتحدة.

واضاف البيان ان الولايات المتحدة تتطلع إلى استئناف العمليات المشتركة بين الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون السعودية في المستقبل القريب.

وكان وزير الخارجية الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح ووزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وقعا يوم الثلاثاء الماضي اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين.

كما وقع وزير النفط خالد الفاضل مع وزير الطاقة السعودي مذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الانتاج النفطي في الجانبين.

وتنفذ شركة شيفرون العربية السعودية عمليات المنطقة المقسومة ممثلة للسعودية بالاشتراك مع الشركة الكويتية لنفط الخليج التي تمثل الكويت في تشغيل حصتها المتساوية في المنطقة من خلال العمليات المشتركة وقد أقيم في قاعة المؤتمرات بمبنى العمليات المشتركة في مدينة الخفجي السعودية يوم امس حفل استقبال بمناسبة توقيع الاتفاقية بين الجانبين بحضور وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي الدكتور خالد الفاضل.