وكيل «الحرس الوطني» زار عسكرياً أصيب في التدريبات

زار وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي، العريف سالم راجح عبدالله من منتسبي الكتيبة الخامسة في لواء الحماية الذي أصيب خلال التدريبات ونقل لتلقي العلاج في مستشفى الجهراء.

واطمأن الفريق الرفاعي الذي رافقه في الزيارة قائد الحماية والتعزيز العميد الركن حمد سالم أحمد على الوضع الصحي للمصاب ونقل له تحيات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني، ومنتسبي الحرس الوطني ودعواتهم له بالشفاء العاجل.

ووجه الرفاعي الشكر إلى المنتسب المصاب على بذله الجهود وحرصه على الجدية في التدريبات وأداء المهام ، مؤكدا تسخير كل الإمكانيات لدعم المنتسبين وضمان سلامتهم وهم الذين يبذلون الغالي والنفيس من أجل الوطن.