30 جهة حكومية تشارك في تمرين «شامل 6»

أعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء اليوم الخميس في بيان لها بعد الاجتماع التنسيقي الذي عقد مع الجهات التي ستشارك في تمرين «شامل 6» أن معاضل التمرين ستكون هذا العام حول حوادث الزلازل والكوارث الطبيعية.

هذا وافتتح ‏نائب المدير العام للإدارة ‏العامة للإطفاء لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر البليهص الاجتماع مرحباً بجميع ممثلي الجهات المشاركة ومعربا عن ثقته بهم ولما يعزز هذا التمرين روح العمل الجماعي الذي يخدم المواطن والمقيم ويزيد ثقته في الجهات الحكومية المشاركة، هذا ويهدف التمرين إلى التنسيق بين الجهات بشكل متكامل ومتوائم مايجعلها في حالة استعداد دائم للتصدي لأي أحداث قد تواجه دولة الكويت مستقبلا لإزالة أي مخاطر تنتج من الكوارث الطبيعية.

ثم قام رئيس فريق عمل تمرین شامل ومدير إطفاء محافظة الفروانية العقيد معاذ الحمادي ونائبه العقيد أحمد الهبدان بشرح معاضل التمرين وكيف تقوم كل جهة حسب اختصاصاتها بالتصدي للحوادث على حسب المعاضل التي وضعت في سيناريو التمرين.

‏بعد ذلك قام بعض ممثلي الجهات الحكومية والمشرفين على تمرين «شامل 6» في جولة ميدانية على مواقع التمرين.