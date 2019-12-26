سمو رئيس الوزراء استقبل مدير وأعضاء هيئة أسواق المال

استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان في قصر السيف اليوم رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي في هيئة أسواق المال الدكتور احمد عبدالرحمن الملحم والسادة أعضاء الهيئة وذلك بمناسبة ترقية دولة الكويت الى تصنيف سوق ناشئ لدى مؤشرات «MSCI».

وقال سموه ان رؤية حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في جعل الكويت مركز مالي وتجاري هي استكمال لمسيرة الاجداد والتي جعلت الكويت منذ القدم ملتقى هاما للتجارة العالمية معربا عن ثقته بأبناء هذا الوطن وشبابه لإنجازات اكبر وخطوات اهم في هذا الاتجاه.

وعبر سموه عن تقديره للجهود الواضحة لمختلف الجهات التي عملت لاستيفاء الاشتراطات المطلوبة لترقية الكويت في المؤشرات العالمية في مدة زمنية قصيرة.