«الوطني للثقافة» الكويتي يوقع اتفاقية اعارة مقتنيات نادرة

وقع المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الكويتي اليوم الخميس اتفاقية اعارة وايداع لمجموعة قيمة ونادرة جدا من مقتنيات المتحف الخاص بمحمود النوري التي سبق وقدمها في معرض يحمل عنوان «كنوز اسلامية» في متحف الكويت الوطني.

وقال الامين العام للمجلس كامل العبد الجليل في تصريح عقب التوقيع ان الاتفاقية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مشيرا الى ان المقتنيات تعد من روائع التراث والفنون الاسلامية التي يعود تاريخ بعضها لنحو 700 عام اذ ستضيف قيمة لمتحف الكويت الوطني.

واضاف العبد الجليل ان هذا يدل دلالة قاطعة على مدى حرص واهتمام متحف «النوري» بمكانة وقيمة متحف الكويت الوطني عبر اضافته مجموعة متميزة ونادرة من القطع الفريدة التي تم ايداعها بشكل مؤقت في المتحف.

وذكر انها تشتمل مجموعة كبيرة من اعمال الفن الاسلامي من السيراميك والفخار والخشب فضلا عن مصاحف القرآن الكريم المذهبة والنادرة جدا ومخطوطات نفيسة.

واوضح ان هذا العمل يجسد الاحساس الوطني الذي يتمتع به «النوري» لتحقيق الهدف الأسمى وهو أن تكون تلك المعروضات والمقتنيات متاحة للجميع للتعرف عليها وايضا المهتمين بالاثار والتاريخ والتراث العربي الاسلامي.

وافاد ان هدف الاتفاقية صون التاريخ والمحافظة على تراثنا الوطني والعربي والاسلامي والتعاون مع كل من يبادر بتقديم مجموعاته الخاصة للمتحف الوطني ليشكل اضافة واستمرارية وتعاون وثيق مع المجتمع.

من جهته قال مالك المقتنيات محمود النوري في تصريح مماثل ان هذه المجموعة تم اقتناؤها على مدى 40 عاما مستذكرا افتتاح المعرض في مارس من العام الماضي وسيستمر لمدة خمس سنوات مقبلة بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها.

واضاف النوري ان هذه الاتفاقية تأتي توافقا مع رغبتي كهاو لاقتناء التحف الاسلامية ورغبة المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بأن تعرض تلك المقتنيات للجمهور بهدف زيادة الوعي والثقافة بالتراث الاسلامي.

وذكر ان المجموعة تشمل المسكوكات التي استخدمت في عصور اسلامية مختلفة مثل الدرهم الساساني والدرهم الاموي والدرهم العباسي والدرهم الفاطمي والدرهم الطالوني والدينار الاخشيدي والمملوكي والفلس العباسي النادر والدرهم المغولي وغيرها.

واشار الى احتواء المجموعة ايضا لنسخ نادرة من المصاحف والمخطوطات كمصحف كتب في الهند على يد الخطاط باقر علي سنة 1249 ميلادية ومصحف مملوكي كتب بالمداد الاسود وآخر مغربي ومصحف صفوي نادر بخط فاطمة بنت المقصود في القرنين ال 17 و18 ومصحف عثماني في القرن ال 18 ومصحف اندلسي في القرن ال13.

واوضح ان المعرض يحتوي على قطع فخارية وخزفية وخشبية مثل جرة من الفخار مزخرفة بالخط الكوفي وطبق مبقع ومزخرف وطبق فخاري مزخرف باللون الاسود وكتابات بالخط الكوفي وجرة مزخرفة بالبريق المعدني وتمثال كاشاني من الخزف المزجج باللون الفيروزي.

واكد ان المعرض يضم 20 قطعة سيراميك واربع قطع معادن و120 قطعة نقدية من بداية الخلفاء الراشدين و21 مصحفا ومخطوطا ومطويتين نادرتين واحدة تعود لقانصوه الغوري احد سلاطين المماليك.

واضاف ان هناك مطوية اخرى تعود لبهرام باشا وهي مخطوطة نادرة جدا طولها سبع امتار ويعود تاريخها لنحو 500 عام وتتحدث عن وصف المسجد الذي تم بناؤه والمدرسة والاوقاف.