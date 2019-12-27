النفط الكويتي يرتفع إلى 68.59 دولاراً للبرميل

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 59 سنتا ليبلغ 59ر68 دولار في تداولات امس الخميس مقابل 00ر68 دولار للبرميل في تداولات يوم الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر امس الخميس مدعومة بآمال إنهاء حرب التجارة الأمريكية الصينية قريبا وتقرير يظهر تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 92ر67 دولار للبرميل مرتفعا 72 سنتا بما يعادل 07ر1 بالمئة.

وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 93ر0 بالمئة لتغلق عند 68ر61 دولار للبرميل.