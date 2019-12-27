«الإطفاء» تطبق نظام إدارة الجودة في جميع قطاعاتها

بناء على توجيهات مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد راكان المكراد، طبقت الإدارة العامة للإطفاء نظام إدارة الجودة بكافة قطاعاتها وفق المواصفة القياسية الدولية، ومن هذا المنطلق تم ترشيح 10 متدربين من الضباط والمهندسين من القطاعات المختلفة بالإطفاء بترشيح من اللجنة العليا لتطبيق نظام إدارة الجودة لحضور البرنامج التدريبي «كبير مدققين معتمد لنظام ادارة الجودة» ‏ISO-9001:2015، والذي أقيم في «تركيا – اسطمبول خلال الفترة من 22 إلى 26 ديسمبر 2019.

هذا وقدم المتدربين الاختبار المعتمد من المنظمة الدولية «IRCA» للحصول على شهادة الاعتماد الدولي كمدققين لإدارة الجودة ٩٠٠١.