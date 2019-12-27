سمو الأمير يعزي رئيس كازاخستان بضحايا تحطم طائرة ركاب

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا تحطم طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الكازاخية الخاصة «بيك إير» سائلا سموه حفظه الله المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا تحطم طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الكازاخية الخاصة «بيك إير».

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.