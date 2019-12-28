النفط الكويتي يرتفع إلى 69.04 دولاراً للبرميل

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 45 سنتا ليبلغ 04ر69 دولار في تداولات امس الجمعة مقابل 59ر68 دولار للبرميل في تداولات أمس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط لتحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي امس الجمعة متمسكة بأعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر بعد بيانات جديدة أظهرت تراجع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع بكثير.