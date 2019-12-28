«الكويتية» شاركت في انطلاق الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق 2020

*فعاليات نشطة إعلامية وتسويقية ترويجية لتسويق معالم دبي السياحية

*يستمر المهرجان العالمي بدعم من شركاء مؤسسة دبي للمهرجانات الاستراتيجيين

*الدورة الـ 25 الأكبر في تاريخ المهرجان وستشهد العديد من الفعاليات والأنشطة الجديدة

*تحمل معها فرصاً أكثر وأكبر للفوز بالسيارات والجوائز النقدية والذهب



*مشاركة أكثر من 1.000 علامة تجارية في ما يقرب من 4.000 متجر

تنطلق الدورة الخامسة والعشرون لمهرجان دبي للتسوّق يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 وسط أجواء احتفالية بما يتضمنه من حفلات موسيقية، وفعاليات خاصة بالعلامات التجارية، وعروض الألعاب النارية اليومية، والسحوبات على الجوائز القيّمة، والأسواق المؤقتة، والتجارب الاستثنائية وغيرها من الفعاليات المدهشة. ويستمر هذا المهرجان العالمي الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدعم من عدد من شركائها الاستراتيجيين لـ 38 يوماً حتى يوم السبت 1 فبراير 2020.

افتتاح المهرجان

سينطلق مهرجان دبي للتسوّق بحفل افتتاحي يستمر ليومين في برج بارك، وسط مدينة دبي، وسيتخلل هذا الحفل العديد من الأنشطة والفعاليات ابتداءً من الساعة 3 عصراً، بالإضافة إلى حفلات غنائية يحييها كبار النجوم. وسيشهد اليوم الأول «يوم الخميس 26 ديسمبر» حفلاً غنائياً يحييه كل من الشاب خالد، وشيرين عبدالوهاب، وحسين الجسمي، فيما يحيي المغني البريطاني “ليام باين”، العضو السابق في فرقة One Direction، والمغنّية “جورجا سميث” حفلاً غنائياً يوم الجمعة 27 ديسمبر، علماً بأن عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية هي برعاية إعمار، بيبسيكو، وسانديسك، والشركة الوطنية للمواد الغذائية-مياه الواحة ولاكنور

ومن الحفلات الغنائية التي ستشهدها المدينة بالتزامن مع انطلاق المهرجان حفل النجم الباكستاني راحت فاتح علي خان في صالة كوكاكولا أرينا في 27 ديسمبر، وحفل الهولوغرام المذهل لكوكب الشرق أم كلثوم في دبي أوبرا في 26 و27 ديسمبر.

وستزيّن عروض الألعاب النارية الخلّابة سماء المدينة خلال اليوم الأول لمهرجان دبي للتسوّق، يوم الخميس 26 ديمسبر في تمام الساعة 9:00 مساءً في خمسة مواقع، وهي “ذا بييتش”، و”السيف”، و”لامير”، و”دبي فستيفال سيتي مول”، و”خور دبي”. وكذلك ستنطلق عروض الألعاب النارية يوم الجمعة 27 ديسمبر في “برواز دبي” تمام الساعة 7:30 مساءً، وفي “ذا بييتش” في الساعة 8:30 مساءً، وفي “السيف” في الساعة 10:30 مساءً. وعند الساعة الـ 10:30 مساء يوم السبت 28 ديسمبر ستنطلق عروض الألعاب النارية من “السيف”.

وتشهد مراكز التسوّق التابعة لماجد الفطيم “تخفيضات لمدة 12 ساعة”، حيث يمكن للمتسوّقين الحصول على تخفيضات تصل حتى 90 بالمئة يوم الخميس 26 ديسمبر ابتداءً من الساعة 12 ظهراً وحتى منتصف الليل، وذلك في سيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وماي سيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر الشندغة، ومول الإمارات. وسيحصل كل شخص ينفق أكثر من 300 درهم في المراكز المشاركة على بطاقة للدخول في السحب على 25 قسيمة بقيمة 10.000 درهم لكل منها، حيث يمكن استخدام هذه القسائم للتسوّق في هذه المراكز خلال فترة المهرجان.

جديد المهرجان

ستكون الدورة الـ 25 الأكبر في تاريخ المهرجان، حيث ستشهد العديد من الفعاليات والأنشطة الجديدة مثل الأسواق الخارجية، والتي سيتم تنظيمها في مناطق مختلفة حول المدينة مثل حتّا والرقة والخوانيج والسيف وسيتي ووك. وسيحمل كل من هذه الأسواق فكرة رئيسية مختلفة. وسيعود السوق الموسمي بدورته السابعة في برج بارك، وسط مدينة دبي.

ومن الفعاليات الجديدة التي يشهدها المهرجان للمرة الأولى تحدّي «Yalla DSF» تقدمة كلوب أباريل، وهي عبارة عن لعبة تفاعلية متوفرة عبر الهواتف المتحركة بأربع لغات هي الإنجليزية والعربية والماندرين والروسية. وتأتي اللعبة بالتعاون مع مجموعة أباريل وتتيح الفرصة للمشاركين للفوز بجوائز حصرية يمكن الحصول عليها بشكل فوري.

بالتعاون مع هوم سنتر، ستتاح الفرصة للمتسوّقين الذين ينفقون 500 درهم في متجر العلامة في مول الإمارات للدخول في سحب على جائزة لإعادة تجديد المنزل، وسيتم اختيار 25 فائزاً خلال الفترة من 5 وحتى 29 يناير 2020.

أمّا عشّاق المأكولات فهم على موعد مع تخفيضات تبلغ 25 بالمئة في أكثر من 1.000 مطعم مع عضوية زوماتو الذهبية، حيث يقدّم مهرجان دبي للتسوّق بالتعاون مع تطبيق زوماتو قائمةً بالمطاعم التي ستمنح ضيوفها هذا التخفيض عند تناول المأكولات في المطعم، كما يقدّم التطبيق تخفيضاً بنسبة 25 بالمئة على رسوم العضوية الذهبية.

وللمرة الأولى، يقدّم دبي فستيفال سيتي مول مهرجان ليغو LEGO الأول من نوعه، حيث يمكن للأطفال والبالغين التفاعل مع 11 منطقة تركّز كلٌ منها على إحدى العلامات التجارية التابعة لشركة LEGO. ويمكن لزوّار دبي فستيفال سيتي مول الاستمتاع بمشاهدة عرض “تخيّل ليغو”، والذي تصاحبه عروض النار والليزر والضوء، ابتداءً من 8 يناير 2020. علماً بأن سعر تذكرة “مهرجان ليغو” تبلغ 29.99 درهما لأساور RFID، بينما يمكن مشاهدة عرض “تخيّل” مجاناً.

جوائز مذهلة

لطالما اشتهر مهرجان دبي للتسوّق بجوائزه المذهلة، لكن الدورة الـ 25 تحمل معها فرصاً أكثر وأكبر للفوز بالسيارات والجوائز النقدية والذهب، بالإضافة إلى أميال سكاي واردز، ونقاط المكافآت وغيرها، حيث يمكن ربح أميال سكاي واردز بمعدل ميل واحد عن كل دولار أمريكي يتم إنفاقه على المشتريات بعد أن تتجاوز قيمتها 100 درهم في دبي مول، بالإضافة إلى هذا العرض، سيتمكن سعداء الحظ للفوز بـ “مليونير سكاي واردز” حصرياً خلال مهرجان دبي للتسوق، وذلك عند إنفاق أكثر من 350 درهماً وإجراء مسح ضوئي لإيصالات الشراء عبر تطبيق دبي مول خلال الفترة ما بين 3 يناير وحتى 1 فبراير 2020.

وتقدّم سحوبات إنفينيتي الكبرى جائزة يومية تشمل سيارة إنفينيتي QX50 ومبلغ 200.000 درهم ستمنح لفائز واحد. ويمكن لأي شخص شراء بطاقة السحب بمبلغ 200 درهم للحصول على فرصة الفوز بالجائزة اليومية. كما تتيح سحوبات إنفينيتي الكبرى الفرصة لشخص واحد للفوز بالجائزة الكبرى والتي تبلغ 1,000,000 درهم في نهاية مهرجان دبي للتسوّق. علماً أنه يمكن الحصول على بطاقات السحب من محطات “اينوك” و”ايبكو”، ومتاجر زووم، ومحطات مترو دبي، وسوق الذهب، والقرية العالمية، بالإضافة إلى عدد من مراكز التسوّق المختارة، وأكشاك بيع التذاكر المتواجدة على الطرق الرئيسية.

سحوبات كبرى

أمّا سحوبات نيسان الكبرى فتتيح الفرصة للمتسوّقين للفوز بسيارة من خمس فئات، وهي نيسان باترول 2020، نيسان باثفايندر 2019، نيسان أكس-تريل 2020، نيسان Kicks 2020، ونيسان سنترا 2020. ويمكن لأي شخص الدخول في السحب من خلال شراء منتجات غير بترولية بقيمة 25 درهماً من محطات “اينوك” و”ايبكو”، وسيتم منح 37 سيارة خلال سحوبات نيسان الكبرى هذا العام، بالإضافة إلى جائزة نقدية تبلغ 350.000 درهم ستمنح لفائز واحد في نهاية المهرجان.

كما ستمنح Gargash Motors and General Trading جائزة عبارة عن سيارة GAC GS7 لمتسوقي المهرجان. وللفوز بهذه الجائزة يتطلب من زوّار ابن بطوطة مول إنفاق 250 درهماً ابتداءً من 26 ديسمبر 2019. علما بأن السحب سيكون بتاريخ 2 فبراير 2020 في ابن بطوطة مول.

وستتاح الفرصة لزوّار مراكز التسوّق التابعة لماجد الفطيم للفوز بـ 1.000.000 نقطة من نقاط تطبيق “شير”، وذلك من خلال إنفاق أكثر من 300 درهم للدخول في السحب، والذي سيتم خلاله اختيار 5 فائزين أسبوعياً ليكون المجموع الإجمالي للفائزين 25 فائزاً. وتقدّم مجموعة من وجهات مِراس الفرصة لزوّارها للفوز ببطاقة هدايا بقيمة 1.000 درهم، حيث سيحصل كل شخص ينفق 100 درهم في هذه الوجهات على بطاقة للدخول في السحب اليومي، ويمكن استخدام هذه البطاقات في “بوكس بارك” و”ذا أوتلت فيليدج” و”سيتي ووك” و”لامير” و”السيف” و”ذا بييتش”.

ويمكن لزوّار دبي مول الدخول في السحب على مليون ميل من سكاي واردز، وذلك عند إنفاق أكثر من 350 درهماً ومسح إيصال المشتريات باستخدام تطبيق دبي مول، وسيتم اختيار 5 فائزين بهذه الجائزة خلال المهرجان.

وتقدّم مجموعة دبي للذهب والمجوهرات فرصاً عديدة للفوز بعملات ذهبية بقيمة إجمالية تبلغ 4 ملايين درهم. وسيحصل كل شخص يشتري ذهبا بقيمة 500 درهم على قسيمة سحب واحدة، فيما سيتم منح قسيمتي سحب لكل شخص يشتري مجوهرات من الألماس واللؤلؤ باستخدام بطاقة ائتمانية أو بطاقة خصم من فيزا، أو يشتري عملتين ذهبيتين بقيمة 500 درهم. وسيتم اختيار خمسة فائزين يومياً، وسيحصل الفائز الأول على 25 عملة ذهبية، والثاني على 20 عملة ذهبية، والثالث على 15 عملة، والرابع على 10 عملات، والخامس على 5 عملات، وسيتم اختيار ثلاثة فائزين إضافيين خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسيحصل كلٌ منهم على خمس عملات ذهبية.

الحفلات الموسيقية

عشّاق الموسيقى على موعد مع سلسلة من الحفلات الموسيقية خلال مهرجان دبي للتسوّق، حيث يستضيف “ذي بوينت” حفلاً للفنانة يارا والفنان محمد حماقي في 17 يناير. وتتوفر تذاكر هذه الحفلات عبر الموقع الإلكتروني www.thepointe.ae. وسيحيي الفنان عمرو دياب حفلاً في مدينة دبي للإعلام في 24 يناير، وتتوفر التذاكر عبر: www.800tickets.com.

كما ستقام حفلة مميزة في مركز دبي التجاري العالمي بتاريخ 10 يناير للفنانين محمد رمضان وسعد لمجرد، فيما يبلغ سعر التذكرة 195 درهما على الموقع الإلكتروني وتطبيق جدول فعاليات دبي.

عروض التسوّق

تشهد الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق مشاركة أكثر من 1.000 علامة تجارية في ما يقرب من 4.000 متجر، وستتاح الفرصة للمتسوّقين خلال المهرجان للحصول على صفقات وعروض ترويجية تصل حتى 75 بالمئة، كما ستتاح لهم الفرصة للتفاعل مع عدد من الفعّاليات الخاصة بالعلامات التجارية من عالم الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل والأناقة وغيرها.

وسيكون المتسوّقون على موعد مع مفاجآت مهرجان دبي للتسوّق ابتداءً من 2 يناير وحتى 26 يناير 2020، وسيتم خلال هذه الفعّالية الإعلان عن صفقة حصرية في متجر حصري في مركز تسوّق محدد بشكل يومي وقبل 24 ساعة من توفرها.

تأتي الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق بدعم من الشركاء الاستراتيجيين: طيران الإمارات، إعمار مولز، ماجد الفطيم العقارية، مِراس، نخيل، ميركاتو، مجموعة الفطيم، مجموعة عبد الواحد الرستماني، سوق دبي الحرة، اينوك، واتصالات، والشركاء الرئيسيين بنك رأس الخيمة الوطني، وجمبو للإلكترونيات.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة http://www.mydsf.ae أو متابعة @DSFSocial و#MyDSF للحصول على آخر الأخبار والتحديثات حول المهرجان.

نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي “دبي للسياحة”

تتمثّل رسالة دبي للسياحة إلى جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح المدينة والمحور التجاري الأكثر زيارة في العالم في زيادة الوعي بمكانة دبي كوجهة سياحية للزوّار من جميع أنحاء العالم واستقطاب السياح والاستثمارات الداخلية إلى الإمارة. دبي للسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق السياحي في إمارة دبي، كما تعمل أيضًا على تسويق القطاع التجاري في الإمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص جميع الخدمات السياحية وتصنيفها، بما في ذلك المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر. ويأتي على رأس العلامات التجارية والإدارات داخل “دبي للسياحة” فعاليات دبي للأعمال، وجدول فعاليات دبي، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

نبذة عن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة

مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، هي المسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات، وتساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات المميّزة والأنشطة الترفيهية العائلية، وتوفّر تجارب تسوّق رائعة على مدار العام.