وزير الصحة يصدر قرارا بشأن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية البشرية

كشف الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله البدر اليوم السبت عن إصدار وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح قرارا بشأن تنظيم تسجيل وتداول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الدوائية البشرية.

وذكر البدر في تصريح صحفي أن القرارات الوزارية السابقة الخاصة بهذا الشأن لم تحدث منذ 40 عاما كقرارات متكاملة بما يتماشى مع المتطلبات الحالية في مجال شؤون تنظيم تداول الدواء عالميا.

واوضح أن هذا القرار جاء تطبيقا للتوجيهات الوزارية باستمرار مواكبة التطورات الكبيرة والمستمرة المتبعة في الأنظمة الرقابية العالمية لتحديث آلية استيراد الدواء وتداوله وتسجيله في جهاز الرقابة الدوائية والغذائية في الكويت.

وأشاد البدر بتبني وزير الصحة إصدار هذا القرار وكذلك إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية على هذا المجهود المبارك.

وأفاد انه تم تشكيل لجنة فنية لمراجعة وتحديث جميع القرارات الوزارية الخاصة بتسجيل وتداول الأدوية النباتية والبيطرية وكذلك المكملات الغذائية والمستحضرات الصحية والأجهزة الطبية.