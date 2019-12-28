في«العارضية» و «فهد السالم» المويزري والبغلي يقترحان إقامة جسرين للمشاة

اقترح العضو فهيد المويزري إنشاء جسر للمشاة أمام المعهد التطبيقي في منطقة العارضية، يكون ذا تصميم معماري حديث، ومن أجل الحفاظ على أرواح الطلبة، وتيسيرًا لحركة السير على الطريق المقابل للمعهد، ما يستدعي توفير مسارات آمنة لعبور الطلبة والتخفيف من معاناتهم في الوصول الى الساحة المقابلة للمعهد.

على صعيد اخر تقدّمت عضوة المجلس البلدي م.مها البغلي باقتراح لإنشاء جسر لعبور المشاة أمام محطة وزارة المالية القديمة في شارع فهد السالم، الذي يُعد من الشوارع الحيوية في العاصمة.

وقالت: إن هذا الشارع يرتاده كثير من المواطنين والمقيمين، وهناك مجمعات تجارية وفنادق وشركات ومطاعم، بالإضافة الى محطة باصات النقل العام الكويتية، ما يؤدي الى ازدحام مروري يزداد عند عبور المشاة.

وبيّنت ان هذا الطريق تزداد فيه الحوادث المرورية لعدم التزام بعض قائدي المركبات الوقوف أمام خطوط عبور المشاة الأرضية، وقيام بعضهم بقطع الطريق، والعبور في الأماكن غير المخصّصة لذلك.