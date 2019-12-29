«او.تي.سي»: تداول 6.3 مليون سهم بقيمة 146.8 الف دينار‎

شهدت منصة تداولات نظام خارج المنصة المعروف اختصارا ب«او.تي.سي» خلال جلسات الاسبوع المنتهي يوم الخميس الماضي انخفاضا في قيمة التداولات بتداول 3ر6 مليون سهم بقيمة 8ر146 الف دينار كويتي «نحو 44ر484 ألف دولار أمريكي» تمت عبر 39 صفقة.

وقالت شركة «الموازي دوت كوم» في تقرير لها اليوم الاحد ان شاشة الصفقات الفورية سجلت اداء سلبيا اذ بلغ حجم التداولات 6ر420 الف سهم بقيمة 2ر11 الف دينار «نحو 96ر36 الف دولار» تمت عبر 27 صفقة.

واضافت الشركة ان الصفقات الخاصة سجلت اداء سلبيا خلال الاسبوع اذ بلغت التداولات نحو 9ر5 مليون سهم بقيمة نحو 6ر135 الف دينار «نحو 48ر447 الف دولار» تمت عبر 12 صفقة.

‏ ‎ وابتكرت بورصة الكويت هذه المنصة التي تتسم ‎بالمصداقية لتسهيل عملية تداول الاوراق المالية غير المدرجة من بيع وشراء وتسوية وتقاص وتميزت باستحداث موقع الكتروني يعد الاول من نوعه على مستوى المنطقة.

وكانت عملية تداول هذه الاوراق تتم سابقا بطريقة يدوية تفتقد للشفافية إذ عانى المتداولون تخوفا من مدى جديتها وحقيقة الاسعار وصعوبة تحصيل المبالغ.