بلدية «مبارك الكبير»: الكشف على 53 محلاً وتحرير 14 مخالفة

أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام مفتشي النوبتان «أ، ب» بفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بتنفيذ جولة ميدانية بعدد من مناطق المحافظة لرصد المخالفين لأنظمة ولوائح البلدية.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة ناصر الهاجري، أن المفتشين بالنوبات قاموا بتحرير 14 مخالفة بعد الكشف على 53 محلاً تنوعت ما بين فتح محل بدون ترخيص، انتهاء ترخيص الإعلان، إقامة إعلان بدون ترخيص، عدم التزام أصحاب المحلات بنقل النفايات الناتجة عن المحل إلى الأماكن المخصصة من قبل البلدية، عدم تجديد ترخيص الإعلان، إضافة إعلان من غير ترخيص، نظافة عامة بالإضافة إلى توجيه 7 إنذارات لأنظمة بناء لإحضار التراخيص للتأكد من الترخيص على أرض الواقع.

وأضاف الهاجري أن المفتشين بالفريق لا يألون جهدا في رصد ومتابعة المخالفين عن الشروط واللوائح والأنظمة المعمول بها في البلدية للحد من كافة المظاهر السلبية التي تشكل تعدياً صريحاً على الممتلكات العامة للدولة.

ودعت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت أصحاب الشركات بالتنبيه على سائقي الجرافات والحفارات والنسافات التقيد الكامل بقوانين وأنظمة البلدية المعمول بها في لائحة السلامة بعدم إلقاءهم آية مخلفات تسد المناهيل أو تشوه المنظر العام.