ظاهر الصويان: غير صحيح.. بيع كود الزبيدي بـ 270 ديناراً

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان حرص الاتحاد على توفير الأسماك المحلية الطازجة في الاسواق بأسعار مناسبة.

ونفى الصويان في تصريح له ما يُتداول حول وصول كود السمك الزبيدي الكويتي إلى 270 دينارا، موضحا أن السعر الحقيقي الذي بيع به الكود المكون من 16 كيلو هو 207 دينار بمعنى أن الكيلو 13 دينار تقريبا علمًا بان سلة الربيان المحلي بيعت بسعر 100 دينار وليس كما أشاعه البعض، في حين بيع كود الزبيدي الايراني الذي يزن 10 كيلو بسعر 125 دينار ما يعني أن الكيلو بـ 12.5 دينار وأيضا تم بيع سلة الربيان الإيراني بسعر 95 دينار ولا نعلم لماذ كل هذه الضجة المثارة رغم تقارب السعر بين المحلي والمستورد.

وأشار الصويان إلى أن هذه الأيام تشهد كثرة من أسماك الشعم والنويبي والصبور وأسعارها جدا مناسبة، موضحا أن الفترة الحالية ليست موسم لصيد اسماك الزبيدي

حيث يبدأ موسم صيد اسماك الزبيدي في بداية شهر ابريل المعروف لدى الكويتين بانه «موسم القيد» ويكون فيه الزبيدي متوفر بكثرة وبأسعاره مناسبة، وتتوفر معه أسماك النقرور والشيم والصبور والشماهي وهي أسماك موسمية، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد وفرة السبيطي والمزيزي وبأسعار مناسبة وفي متناول الجميع.