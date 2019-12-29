سمو الأمير يعزي الرئيس المصري بضحايا حادث بورسعيد

بعث حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية الى اخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث السير الذي وقع على احد الطرق في محافظة بورسعيد واسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين مبتهلا سموه الى الباري جل وعلا ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية الى اخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث السير الذي وقع على احد الطرق في محافظة بورسعيد سائلا سموه المولى تعالى ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته وان يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.