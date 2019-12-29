«الهندسة والبترول» تطلق معرض التصميم الهندسي الـ37

تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وبحضور نائب رئيس المجلس عيسى الكندري ممثلاً عنه وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، افتتحت كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت معرض التصميم الهندسي ال «37» لطلبة الكلية، وذلك بتنظيم من مركز التدريب الهندسي والخريجين في الكلية، بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي – قاعة المؤتمرات.

حضر حفل الافتتاح وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان رنا الفارس، ومدير جامعة الكويت حسين الأنصاري، والقائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول رائد بورسلي، ومدير إدارة الثقافة العلمية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي سلام العبلاني، وقياديي الكلية وأعضاء هيئة التدريس وكبار الزائرين من الشركات الهندسية وممثلي الجهات الراعية للمعرض.

وقد أشاد مدير جامعة الكويت حسين الأنصاري بما يقدمه المعرض الحالي من أفكار متميزة من الطلبة وهي مشاريع تخرجهم التي تبين رؤيتهم وكيفية توظيفها للخبرات النظرية والعملية طوال سنوات الدراسة.

وقال الأنصاري أن المشاريع المشاركة متنوعة وطرحت أفكاراً وحلولاً تواكب العصر من خلال عمل فريق يعمل بإشراف أستاذ المقرر، مشيراً إلى أنه عام بعد عام تزداد نسبة التطور في هذه المشاريع.

وأضاف أن من المشاريع المقدمة تعد مشاريعاً تنموية، وتصلح أن تطبق على أرض الواقع بالمستقبل وتبين مدى اهتمام جامعة الكويت في تحفيز الإبداع لدى الطلبة للخروج بأفضل ما لديهم من أفكار ومواهب تهيئهم للانخراط في سوق العمل.

بدوره رحب القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول رائد بورسلي بأولياء الأمور قائلا أن رحلة أولياء الأمور بدأت منذ أعمار ٣ و٤ سنوات وممتدة للنهاية في رعاية أبنائهم وفلذات أكبادهم، وتقدم بالشكر للرعاية المقدمة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي ما فتأت بتقديم يد العون لكل نشاطات جامعة الكويت وبالأخص كلية الهندسة والبترول.

وأكد بورسلي على أن ضيوف الشرف الحقيقيين في هذا الحفل هم الطلبة أصحاب المشاريع الهندسية والذين يرون بعد رحلة دراسة امتدت بين ٤ إلى ٥ سنوات ، ثمرة تعبهم تتمثل بتقدير وإعجاب المجتمع بجميع طوائفه بثمرة هذا التعليم، ومشاريع التخرج بتنوعها ومستواها الراقي تكشف عن جزء بسيط من نتاج هذا التعليم الذي يعد قيضاً من فيض وقليل من كثير، متمنياً لهم كل التوفيق بحياتهم العملية والشخصية لرفعة هذا البلد، واختتم بالشكر لطاقم العمل بالكلية والذي يعتبرهم من الجنود المجهولين.

من جهته ذكر مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين دعيج الركيبي أن معرض التصميم الهندسي يقام مرتين سنوياً وهو حدث مهم للمهندسين ولكلية الهندسة والبترول ولجامعة الكويت وللوطن بشكل عام ويقام على مبدأ الابتكار وهو الكلمة والمحفز الأساسي للشباب الكويتي وللمهندسين والمهندسات، مبيناً أن الابتكار يبدأ بفكرة والمشروع عبارة عن فكرة تخلق فريق عمل، مشيراً إلى أنه اليوم رأى الابتكار في التصميم الهندسي وهو خلاصة سنوات تمتد من أربع إلى خمس سنوات في دراسة الهندسة بمختلف تخصصاتها، مبيناً أن معرض التصميم هو حدث مهم.

وأشار الركيبي إلى أنه خلال 19 سنة أصبح هناك تطوراً تدريجياً في جودة المشاريع المقدمة في معرض التصميم الهندسي، مبيناً أن عدد المشاريع المشاركة في هذا المعرض هو 107 مشروع هندسي ذو قيمة فعالة للوطن تشارك فيه 440 مهندس ومهندسة فخر للكويت.

وبين أنه كان هناك ثلاثة تحديات واجهتهم كفريق من مركز التدريب الهندسي والخريجين التحدي الأول كان كيفية التوثيق، والتحدي الثاني عمل أرشفة خاصة بالمشاريع المتوافرة لديهم فتم تصميم مكتبة رقمية توثق المشاريع، والتحدي الثالث هو عمل ربط على أهداف للمشاريع وهي الاستدامة، البيئة، البناء، الطاقة والتي تتوافق مع رؤية الكويت 2035.

وأضاف أنه تم توفير رابط أساسي مع مكتب وزارة الدولة لشئون الشباب ما بعد التخرج لكيفية التسويق للمشاريع تجارياً واقتصادياً وهو مشروع المبادر المحترف يدعم المشاريع الهندسية مع حاضنات الأعمال، مؤكداً على أن المركز يصبو إلى مواكبة البناء المتغير والتكنولوجيا وكيفية مواكبة التمدد العمراني والتصاميم الخاصة فيها، فالمواضيع التصميمية لعمليات البناء دائماً يتصدرها الشباب فهم الرمز الذي يصبح لعمليات البناء التغيرية من أجل تطوير خاص في الهندسة انطلاقاً من رؤية حضرة صاحب السمو أمير الباد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في أن الشباب هم ثروة الوطن الحقيقية.

وبين الركيبي أنه من التحديات التي واجهتهم هي التحفيز والتميز حيث تفتخر كلية الهندسة والبترول بالشراكة المتميزة مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي خلال سنوات عملوا بها لدعم معرض التصميم الهندسي وهذا هو المعرض ال37 حيث يقدمون جائزة هندسية معتمدة على أسس التصميم والأدوات الهندسية وفق المتطلبات الوطنية ولكن وفق المعايير الدولية.

وذكر أنه ستشارك مؤسسات وطنية والشركات الكويتية في تقديم جوائز لمشاريع الهندسة وهي: الخطوط الجوية الكويتية، شركة زين للاتصالات، شركة البترول الوطنية الكويتية KNPC، شركة إنشاء القابضة، شركة بوينج، شركة ليماك للإنشاءات، مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء مركز تدريبي بالتعاون مع شركة بوينج في الكويت.