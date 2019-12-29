فحص إطارات مجاني بمحطة أولى «كبد» بالتعاون مع إطارات ميشلان

نظمت الشركة الأولى للوقود بالتعاون مع إطارات ميشلان «الشركة الكويتية لإستيراد السيارات – الشايع والصقر» فعالية لعملائها تحت عنوان “فحص الإطارات المجانية لأجل سلامتكم” .

حيث قدمت ميشلان «الشركة الكويتية لإستيراد السيارات» فحص الإطارات بإنتظام و فحص توازن الإطارات وفحص ميزانية العجلات لعملاء محطة أولى -كبد ولمدة 3 أيام.

وقد شارك عدد كبير من العملاء الذين أبدوا إعجابهم بالخدمة القيمة المجانية لسلامتهم، حيث جاء تنظيم هذه الفعالية في إطار دور الشركتين وسعيهما للتواصل مع العملاء وتعزيز وعي عملائهم واعتماد أعلى معايير السلامة.