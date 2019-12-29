لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني تشيد بمواقف الكويت تجاه القضية الفلسطينية

أشادت لجنة فلسطين في مجلس النواب «البرلمان» الأردني اليوم الأحد بمواقف الكويت تجاه القضية الفلسطينية وعدالتها مشيرة إلى أن هذه المواقف توجت بتعيين أول سفير لها لدى فلسطين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده سفير الكويت لدى الاردن وسفيرها غير المقيم لدى فلسطين عزيز الديحاني مع أعضاء لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني.

وقال رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود ان أعضاء اللجنة أعربوا خلال اللقاء عن التقدير والشكر للكويت تجاه القضية الفلسطينية خاصة خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن والتي استمرت عامين.

كما أعرب السعود عن امله أن تحذو الدول العربية حذو الكويت من خلال تعيين سفراء في فلسطين وبذل الجهود التي تعزز صمود الشعب الفلسطيني على ارضه.

ومن جانبه ابدى السفير الديحاني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية وتلفزيون الكويت عقب اللقاء عن اعتزازه بمواقف الكويت في المحافل الدولية والاقليمية تجاه القضية الفلسطينية بصفتها قضية جوهرية.

وقال ان للكويت دورا تاريخيا ومحوريا تجاه القضية الفلسطينية ودعمها في المحافل الدولية والاقليمية بصفتها قضية تشكل عنوانا رئيسا للدولة لافتا الى تطابق مواقف الكويت والاردن تجاه القضية الفلسطينية والتأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وبهذا الخصوص قال السفير الديحاني ان مواقف الكويت بخصوص القضية الفلسطينية خلال عضويتها غير الدائمة في مجالس الامن “نفخر بها”.

وكانت الكويت قد اولت اهتماما كبيرا خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الامن خلال العامين الماضيين بالدفاع عن القضايا العربية ومن أبرزها القضية الفلسطينية.

ونسقت الكويت في هذا الإطار مع الفلسطينيين بشأن مشروع القرار الخاص بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع الوفد الفلسطيني والذي طرح فكرة حماية الفلسطينيين من قوات الاحتلال الاسرائيلية لاسيما ان السلطة القائمة بالاحتلال لا تقوم بمسؤولياتها بموجب اتفاقيات جنيف الأربع.

وأصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح نهاية أكتوبر الماضي مرسوما أميريا بتعيين الديحاني سفيرا غير مقيم للكويت لدى فلسطين.

وكان الديحاني قدم في 22 ديسمبر الجاري أوراق اعتماده الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليكون أول سفير للكويت لدى فلسطين.