بلدية الجهراء: إصدار 635 معاملة هندسية.. نوفمبر الماضي

كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة الجهراء خلال شهر نوفمبر الماضي والتي أسفرت عن إنجاز 635 معاملة.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية م. أحمد العنزي أنه قد تم إنجاز 635 معاملة اشتملت على 170 معاملة شهادة تحديد أوصاف إلى جانب الكشف على 320 عقار، بالإضافة إلى استقبال 35 معاملة استفسار و65 معاملة إثبات حالة، 6 معاملات إنهاء إشراف وتعهد إشراف واحد، 22 معاملة مابين تقوية تيار كهربائي وإيصال تيار كهربائي، 3 إنذارات تعدي على أملاك الدولة، وتحرير 10 مخالفات لعقارات مخالفة لأنظمة البناء والتعامل مع 3 شكاوي تم استقبالها.