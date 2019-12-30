بلدية العاصمة: لن نتهاون في التصدي لتجاوزات المحال بإستغلالها ساحات «أسواق المباركية»

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام فريق مركز صيانة الطوارئ التابع لقطاع المشاريع بالتعاون مع إدارة إدارة النظافة العامة بفرع بلدية محافظة العاصمة بتنفيذ جوله ميدانية واسعة النطاق إستهدفت منطقة اسواق المباركية والمرافق والممتلكات العامة بالمنطقة لتعزيز توجهات البلدية في إبراز الجانب الجمالي من خلال رفع مستوى النظافة بالمنطقة والتصدي لكافة التجاوزات التي أقامها بعض أصحاب المطاعم على أملاك الدولة.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة مشعل العازمي والذي ترأس الجولة بمشاركة مراقب النظافة العامة بالإنابة صلاح الفرحان ومسئول النوبة «أ» في مركز صيانة الطوارئ التابع لقطاع المشاريع م. حسن الكندري وعددا من المفتشن بنظافة العاصمة وموظفي النوبة «أ» بمركز صيانة الطوارئ بقطاع المشاريع بأن الجوله إنطلقت في تمام الساعة السابعة مساءَ وأستمرت لمدة ثلاث ساعات متواصلة وقد أسفرت عن تحرير 4 مخالفات لإستغلال المساحة قبل الحصول على ترخيص من البلدية، تحرير مخالفة لإنتهاء الترخيص ، تحرير مخالفة لعدم التقيد بقواعد النظافة العامة فضلا عن رفع ونقل حمولة شاحنتين من الأنقاض والمخلفات .

وأكد العازمي على مواصلة حملات التنظيف ورفع الأنقاض من مختلف الشوارع والميادين العامة بالمحافظة للحفاظ على المنظر الحضاري والجمالي للعاصمة بشكل عام والتأكد من إلتزام أصحاب المحال بشروط التراخيص الخاصة بإستغلال المساحات الواقعة أمام المحال ، مؤكدا على أن المفتشين بالإدارة لن يتهاونوا في تطبيق الشروط والضوابط التي تضمنتها لائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق لتحقيق إنسيابية الحركة بالمنطقة بما يحقق المصلحة العامة.

ووجه العازمي فريق العمل بالإدارة إلى زيادة عدد الحاويات في منطقة المباركية لتتناسب مع كمية المخلفات والأنقاض للمحافظة على جمالية الأسواق خاصة وإنها تعتبر من الأسواق التراثية ويرتادها العديد من الزوار من مختلف الأقطار .

وبدوره، أكد مسئول النوبة «أ» في مركز صيانة الطوارئ التابع لقطاع المشاريع م. حسن الكندري على أن الفريق يسعى دائما إلى المحافظة على جمالية الساحات والأسواق العامة من خلال تنفيذ الحملات الميدانية المكثفة والمتواصلة والتي يتم تنظيمها مع مختلف الجهات الرقابية في محافظة العاصمة حسب طبيعة التجاوزات التي يتم رصدها في المنطقة.

وأشار الكندري إلى أن الهدف من الجولات الميدانية التي ينفذها فريق مركز صيانة الطوارئ التابع لقطاع المشاريع ليس تحرير المخالفات بقدر ما يكون المحافظة على النظافة العامة في الساحات والأسواق العامة والتصدي للإنتهاكات والتجاوزات التي يقدم عليها بعض أصحاب المحلات في منطقة المباركية.