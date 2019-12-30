محمد الغانم: «سرطان البروستاتا» الأكثر انتشاراً بين الرجال في الكويت

أكد رئيس وحدة المسالك البولية بمستشفى جابر للقوات المسلحة واختصاصي أول جراحة المسالك البولية د. محمد الغانم أن سرطان البروستاتا من الأورام الأكثر انتشارا لدى الرجال في الكويت خصوصا إذا تم اكتشافه متأخرا، موضحاً أن الحل يكمن في الكشف المبكر.

وأضاف أن على الرجال البالغين الخمسين عاماً ضرورة الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا مع ضرورة إجراء الفحوصات الطبية ، مضيفاً أن الصحة تستحق من الأشخاص المتقدمين في العمر إجراء مثل هذه الفحوصات البسيطة ، والتي أصبحت في كل المستشفيات والمراكز الصحية .

وشدد الغانم على ان هذا المرض يحتل مركزاً متقدماً حالياً في العالم في نسبة الانتشار، فبناء على تقرير سجل السرطان في الكويت احتل ورم البروستاتا عام 2015 المرتبة الأولى كأثر الأورام انتشارًا لدى الرجال الكويتيين بمعدل 15 شخص لكل 100.000 نسمة. ويعتبر ورم البروستاتا بطيء النوم في الغالب ولكن توجد نسبة بسيطة من المرضى يكون الورم شرس و سريع الانتشار، لذا وجب التوعية به، وكشفه لإنقاذ حياة آلاف البشر .

وأضاف أن أسباب هذا السرطان غير واضحة ، وللوراثة دور في نسبة حدوث المرض، حيث تتضاعف النسبة في الأقارب من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى التقدم بالعمر، والتوزيع الجغرافي والمكاني، حيث يعد أكثر إصابة به بأميركيا، وإفريقيا، وأوروبا عن آسيا والشرق الأوسط.

وأكد أن علاج هذا المرض يتم بعدة طرق منها استخدام جهاز الروبوت للمساعدة في الجراحة، وكذلك يمكن عمل شق جراحي في البطن خلف العانة، وهناك علاجات أخري مثل العلاج الإشعاعي، وهو نوعان من خارج الجسم، والنوع الآخر بذور تزرع في البروستاتا، وهناك أيضاً العلاج ابر الهرمونات، وهو علاج لجعل الجسم يتوقف عن إفراز التستوستيرون الذكوري، وهي تلك المادة التي يتغذى عليها السرطان، ويشمل هذا الخيار العلاجي طريقتين الأولى أدوية تمنع الجسم من إفراز التستوستيرون، وأدوية تحجب التستوستيرون من الوصول للخلايا، ويتبقى أن نذكر العلاج الكيميائي، والعلاج البيولوجي للحالات التي يكون فيها الورم منتشر خارج نطاق البروستاتا.