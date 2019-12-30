بنك وربة يعلن عن اسماء الرابحين بسحوبات «السنبلة»

يعلن بنك وربة -البنك الأفضل في الخدمات المصرفية لقطاع الشركات والخدمات المصرفية لقطاع الاستثمار في دولة الكويت – سحب السنبلة الاسبوعي التاسع والأربعين في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً من يوم الخميس؛ هذا وقد تم الإعلان عن الفائزين الخمسة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعه و موظفي بنك وربة.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة التاسع والأربعين، فقد توج 5 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1,000 دينار كويتي وهم: السيدة/ عواطف محمد على العجمى ، السيد/ سعد عوض سويدان العتيبى ، السيد/ احمد فيصل يوسف ابو قماز ، السيدة/ موضي خير الله فهاد الصواغ العازمي ، والسيد/ سليمان عنيزان صالح الرشيدى

يمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالاضافة الى فرصاً للفوز بجوائز نقدية طوال العام.

وتماشياً مع رغبته بتطوير وتحديث خدماته وحلوله المصرفية بما يتوافق مع تحقيق المصلحة والفائدة الأكبر لعملائه ونظراً لتنامي قاعدة عملائه والتجاوب الكبير الذي لقاه الحساب، يعيد بنك وربة إطلاق حساب “السنبلة” بحلّة جديدة ومتطورة في 2019 تطوي في ثناياها جوائز نقدية وعينية أكبر ، حيث قام بتعديل وتيرة السحوبات والقيمة الإجمالية للجوائز النقدية والعينية التي يحصل عليها العملاء لتصل الى أكثر من مليون دينار كويتي!

يستمر البنك بالسحوبات الاسبوعية على خمسة رابحين 1,000 دينار لكل منهم ، وتتميز السنبلة في 2019 بالسحوبات الكبرى «Mega Draws» التي تقام كل ربع سنة لتكشف عن خمسة رابحين، ويكون من نصيب الرابح الأول 100 ألف دينار كويتي ، وأربعة رابحين بسيارات Land Cruiser VXR. ولمنح العملاء المزيد من الفرص للربح، قام بنك وربة بزيادة الجوائز بسحب الـ Mega Draw الأخير لعام 2019 بإضافة سيارتي لاند كروز من نفس الفئة.

وأما فيما يتعلق بفرص الربح، فيحق لكل عميل فرصة لدخول السحب مقابل كل 10 دنانير في الحساب. هذا وقدم بنك وربة حلاً استثماريا آخر باسم وديعة السنبلة التي تعد المودعين بعوائد متوقعة تصل الى %3.5 وفرص ربح في سحوبات السنبلة طوال فترة الاستثمار.

والجدير بالذكر أن بنك وربة أطلق أحدث حلوله المصرفية Customer Onboardingوفق بنود استراتيجيته الخمسية الطموحة التي تمكن غير عملاء بنك وربة بالتقدم بطلب فتح حساب السنبلة بطريقة إلكترونية سهلة عبر موقع البنك الالكتروني دون الحاجة لزيارة أي فروع البنك، وفي غضون خمسة دقائق فقط -من خلال النظام الآلي الجديد الذي يستخدمه لتطبيق هذه الخدمة وينفرد به في القطاع المصرفي الكويتي- سيتمكن العملاء الجدد من استكمال طلب فتح حساب السنبلة في أي وقت وأي مكان.