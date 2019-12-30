«الجامعة»: بدء التحويل بين الكليات إلكترونياً.. 5 يناير المقبل

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت عن بدء تقديم طلبات التحويل إلكترونيا من خلال موقع التسجيل http:// portal.ku.edu.kw/sis وذلك خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد 5/1/2020 وحتى الساعة الثانية عشرة «منتصف الليل» يوم الثلاثاء الموافق 7/1/ 2020، وذلك وفقا لما يلي :

– التحويل يكون من كلية لأخرى بعد استيفاء الطالب للشروط العامة والخاصة للتحويل .

– الطالب المجتاز 45 وحدة دراسية فأقل المستوفي لشروط التحويل الأخرى ستظهر له رسالة تتضمن تحويله إلى الكلية الأخرى .

– الطالب المجتاز أكثر من 45 وحدة دراسية والمستوفي لجميع شروط التحويل الأخرى ستظهر له رسالة تفيد بقبول طلب التحويل وأنه سيبت في الطلب بعد عرضه على لجنة الشؤون الطلابية بالجامعة .

– يسمح بتقديم طلبات التحويل الكترونيا للطلبة المستوفيين لشروط التحويل من دفعات 2016 وما بعد فقط .

– الطلبة دفعات 2015 وما قبل عليهم مراجعة عمادة القبول والتسجيل خلال ساعات الدوام الرسمي في الفترة من 5- 7/1/2020 .

– الطلبة دفعة 2015 وما بعد لا يحق لهم التحويل إلى أية كلية أخرى بعد اجتياز 60 وحدة دراسية .

ملاحظات :

– الطالب غير المستوفي لشروط التحويل ستظهر له رسالة تفيده بالشروط الواجب عليه استيفائها ليتمكن من تقديم طلب التحويل لاحقا .

– لا يسمح للطلبة المقيدين في كليات الحقوق و الطب والصيدلة وطب الأسنان بالتحويل وفقاً لهذا النظام.