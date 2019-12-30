«الداخلية»: فتح البلوك ودفع الغرامات للإفراج عن المركبات مستمر طيلة أيام عطلة رأس السنة

30 ديسمبر، 2019
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن فتح البلوك وتحصيل المخالفات المرورية ودفع الغرامات للإفراج عن المركبات مستمر في مرور محافظة العاصمة طيلة فترة إجازة رأس السنة الميلادية، وسيكون على فترتين من الساعة 8 صباحاً حتى 2 ظهراً ومن الساعة 2 ظهراً حتى 6 مساءً.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت أنه اعتباراً من يوم الاحد الموافق 29/12/2019، سيتم الافراج عن المركبات المحجوزة بكراج الحجز، وذلك حتى يوم الاحد الموافق 5/1/2020، بعد دفع الغرامات المرورية من خلال اقسام المخالفات بالمحافظات لإنهاء إجراءات الحجز.
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