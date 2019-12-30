جامعة الكويت: فترة التحويل بين الكليات إلكترونياً.. «5 – 7» يناير المقبل

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت اليوم الاثنين بدء تقديم طلبات التحويل بين الكليات الكترونيا في الفترة من 5 الى 7 يناير المقبل.

وقالت العمادة في بيان صحفي ان من اهم متطلبات التحويل ان يكون من كلية لأخرى بعد استيفاء الطالب للشروط العامة والخاصة للتحويل الى جانب اجتياز 45 وحدة دراسية.

واضافت ان الطالب المجتاز لأكثر من 45 وحدة دراسية المستوفي لجميع شروط التحويل الأخرى ستظهر له رسالة تفيد بقبول طلب التحويل مشيرة الى ان طلبة دفعات 2015 وما قبل عليهم مراجعة عمادة القبول والتسجيل في فترة التسجيل الالكتروني.

واشارت الى ان الطلبة من دفعة 2015 وما بعد لا يحق لهم التحويل إلى أي كلية أخرى بعد اجتياز 60 وحدة دراسية.