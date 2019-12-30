الوزيرة أسيري: «الإستجواب» حق كفله الدستور

قالت وزيرة الشؤون الإجتماعية غدير أسيري أن الإستجواب حق كفله الدستور لكل نائب في مجلس الأمة مؤكدة إلتزامها بمواد الدستور الكويتي واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

واضافت أسيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية عقب الإجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الإثنين “أنا ملتزمة بمواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وبالقسم الذي الذي أديته أمام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وأمام مجلس الأمة الموقر والشعب الكويتي”.

واكدت انها ستستكمل العمل ومسيرة الاصلاح في وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الحكومية التابعة لها.

وكان النائب الدكتور عادل الدمخي تقدم الى رئيس مجلس الامة بالانابة عيسى الكندري امس الاحد بطلب استجواب موجه الى وزيرة الشؤون الاجتماعية بصفتها من محور واحد يتعلق بحسب صحيفة الاستجواب ب”الاخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث في القسم الدستوري”.

واعلن رئيس مجلس الامة بالانابة عيسى الكندري امس الاحد ادراج الاستجواب على جدول اعمال جلسة المجلس العادية المقبلة المقرر عقدها بالسابع من يناير المقبل.