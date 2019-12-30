«التربية»: مقابلات مراقبات الشؤون التعليمية.. الأسبوع المقبل

قررت وزارة التربية البدء في المقابلات الخاصة بمراقبات الشؤون التعليمية في المراحل الدراسية الثلاث بالمناطق التعليمية الأسبوع المقبل، منوهة بأن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن كل الوظائف الشاغرة في الإدارات المركزية والمناطق التعليمية.

وأكدت الوزارة أنها ماضية في تسكين الشواغر أولا بأول، لا سيما في ظل وجود الكثير من الكفاءات التربوية التي تنتظر فرصتها للترقي.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعكف على إيجاد آلية تساهم في تسريع وتيرة شغل الوظائف الإشرافية وعدم ترك هذه الوظائف شاغرة مدة زمنية طويلة، حرصا على إزاحة أي معوقات قد تواجه تحسين مستوى الخدمات سواء التعليمية أو الإدارية.

وذكرت التربية أن الوزير الحربي يولي اهتماما كبيرا بهذا الشأن الذي يساهم في استقرار المنظومة التربوية والإدارية.