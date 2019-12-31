بنك الدم يستقبل المتبرعين خلال عطلة رأس السنة

هنأت إدارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة المواطنين والمقيمين بقدوم العام الجديد، واعلنت عن استمرار بنك الدم المركزي بمنطقة الجابرية في استقبال المتبرعين خلال عطلة رأس السنة الميلادية.

هذا وصرحت مدير إدارة خدمات نقل الدم الدكتورة ريم الرضوان، أن مواعيد العمل سوف تكون خلال الأربعاء 1 يناير والخميس ٢ يناير والسبت 4 يناير من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 7 مساء، بينما يوم الجمعة 3 يناير من الساعة 1 ظهرا حتى 7 مساء.

كما دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التبرع حيث أن الحاجة إلى التبرع بالدم مستمرة بلا انقطاع حيث أن قطرة دم واحدة تساوي حياة .