بلدية حولي: إصدار 498 معاملة هندسية.. نوفمبر الماضي

أعلنت إدارة العلاقات العامة قي بلدية الكويت عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة حولي خلال شهر نوفمبر الماضي، مشيرة إلى إنه قد تم إصدار 498 معاملة.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية م. مبارك العجمي أن الإدارة قامت بإصدار 183 شهادة أوصاف إلكترونية، 123 معاملة إنهاء إشراف إلكتروني، 98 معاملة للمحلات، 4 معاملات إيصال تيار كهربائي، 20 معاملة إيصال تيار كهربائي إلكتروني، 5 معاملات إنهاء إشراف، 4 معاملات ترخيص وتجديد «حضانات، معاهد وفرع بنك»، 6 معاملات طلب إيصال هاتف، 42 إنذار، 12 معاملة لقطع التيار وإعادة إيصال تيار واحد.