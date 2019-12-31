«الدفاع المدني» يشيد بدور البلدية في مواجهة الأمطار

تلقى مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي كتاب شكر من قبل مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، والذي أشاد فيه بدور البلدية أثناء مشاركة العاملين بأجهزتها الرقابية في تفعيل إجراءات لجنة الدفاع المدني لمواجهة تداعيات الحالة المطرية جراء هطول الأمطار في يوم 16 ديسمبر الماضي والتي تكللت بنجاح تحقيق الأهداف.

كما أشادت الإدارة العامة للدفاع المدني بالجهد المباشر لإدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت من خلال رسائلها عبر التغطية الإعلامية على موقع بلدية الكويت في مواقع التواصل الاجتماعي وما تحقق من إجراءات عكستها تلك التغطية الفاعلة.