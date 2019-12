ختام فعاليات معرض التصميم الهندسي الـ 37 بتكريم الفائزين

أقامت كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت ممثلة بمركز التدريب الهندسي والخريجين حفل ختام معرض التصميم الهندسي 37 والذي عقد تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وبحضور نائب رئيس مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري ممثلاً عنه وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وبتنظيم من مركز التدريب الهندسي والخريجين في الكلية، في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي – قاعة المؤتمرات.

وأقيم حفل الختام بتكريم الفائزين بمسابقة أفضل مشروع من الأقسام العلمية المختلفة بكلية الهندسة والبترول، حيث قدمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي جائزة بقيمة 500 دينار كويتي للمركز الأول من كل قسم علمي وتكريم للمركز الثاني، كما تم الإعلان عن الجوائز المقدمة من: الخطوط الجوية الكويتية، شركة زين للاتصالات، شركة البترول الوطنية الكويتية KNPC، شركة إنشاء القابضة، شركة بوينج، شركة ليماك للإنشاءات.

وذلك بحضور وزير النفط ووزارة الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل، ورئيس مجلس الأمناء لمركز أسمك للاستشارات والتدريب الشيخة سهيلة الصباح، والقائم بأعمال عيد كلية الهندسة والبترول الدكتور رائد بورسلي، ومدير مركز التحفيز والمشاركة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي المهندسة منار الراشد، ومدير مركز التدريب الهندسي والخريجين د. دعيج الركيبي، وعدد من القياديين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

أسماء المشاريع الفائزة من كل قسم علمي:

أولاً: قسم الهندسة الكمبيوتر

المركز الأول: مشروع Officer Drone من إعداد الطلبة حسين الصراف، حسين الموسوي، مرتضى أسد الله، حسين محمد، بإشراف الدكتور خالد الزامل، والمهندس طارق الملحم.

المركز الثاني: مشروع FixTreet من إعداد الطلبة عبدالله تقي، شير شاه أرسالي، بإشراف الدكتور خالد الزامل والمهندس طارق الملحم.

ثانياً: قسم الهندسة الصناعية:

المركز الأول: مشروع Improving Warehouse Efficiency من إعداد الطالبات سارة العتيبي، الجنان السلطان، رتاج العنزي، هبه الإقبايل، شيخة بن ناصر، الأستاذ الدكتور علي الهافردي.

المركز الثاني: مشروع Analysis and Improvement of Inventory Operation at a Furniture Manufacturing Company من إعداد الطالبات مريم العمر، روان الرشدان، فاطمة الزهراء اسماعيل، نورة بن ركيب، بإشراف الأستاذ الدكتور مهمت سفسار.

ثالثاً: قسم الهندسة البترول

المركز الأول: مشروع The Effect of Grapheneoxide on Oil Water Seperarion من إعداد الطالبات سارة الشريعان، سعاد الحمادي، دلال المسلم، وبإشراف الدكتور أسامة العمير والمهندسة مكية العنزي.

المركز الثاني: مشروع Modeling of Separator Gas من إعداد الطالبات سلمى المطيري، أبرار المطيري، بشاير الأنصاري، عبير الكندري، بإشراف الدكتور أسامة العمير، والدكتور محمد العلي، والمهندسة مكية العنزي.

رابعاً: قسم الهندسة الميكانيكية

المركز الأول: مشروع Portable Instant Ice Maker من إعداد الطلبة بدر المكيمي، عبدالوهاب الناشي، علي الشيخ، يوسف الرباب، بإشراف الدكتور نواف المطوع.

المركز الثاني: مشروع The Green Tile من إعداد الطلبة عبدالله العمار، أحمد الخالدي، ناصر المزعل، راشد البدر، وبإشراف الدكتور محمد الفارس.

خامساً: قسم الهندسة الكيميائية

المركز الأول: مشروع FoodAstic من إعداد الطالبات فاطمة الملا، بروج الهاجري، فجر شبكوه، بإشراف الدكتور موسى أبو عربي، الدكتورة غنيمة الشراح.

المركز الثاني: مشروع Capturing Carbon Dioxide من إعداد الطالبات لولوة العبيد، غدير حاجي، هيا الزنكي، نورة الحمود، شيخة العدواني، بإشراف الأستاذ الدكتور موسى أبو عربي، والدكتورة غنيمة الشراح.

سادساً: قسم الهندسة المدنية

المركز الأول: مشروع B T Energy من إعداد الطالبات ريم العوضي، منيرة الماجد، نوف الهدلق، مريم البحيري، بإشراف الدكتور أحند اليوسف، المهندسة نور العنجري.

المركز الثاني: مشروع Rain Hunter من إعداد الطلبة رهف الركيبي، رغد الشمري، بشاير المطوع، شهد الحوال، بإشراف الدكتور أحمد اليوسف.

سابعاً: قسم الهندسة الكهربائية

المركز الأول: مشروع Lets Braille من إعداد الطالبات حبيبة الصراف، غدير الفيلكاوي، زينب معرفي ، بإشراف الدكتورة منى البصمان، والمهندس محمد قباله.

المركز الثاني: مشروع Smart Bird Trap من إعداد الطالبات نور أتش، زهراء الخواجه، دلال التميمي، مريم الخياط، بإشراف الأستاذ الدكتور أيمن الزايد، المهندسة محمد خوره.

جائزة الخطوط الجوية الكويتية:

المركز الأول: Modeling of separator gas formation

المركز الثاني: Kuwait Bus enhancement system

المركز الثالث: Fixtreet

جائزة شركة زين للاتصالات:

المركز الأول: Pregg«.»net

المركز الثاني: ARMZ

المركز الثالث: Automated transportation system

جائزة شركة البترول الوطنية الكويتية KNPC:

المركز الأول: CC2M

المركز الثاني: TAME

المركز الثالث: C-cleaner

المركز الرابع: PV cleaning system

المركز الخامس: Envo robot

جائزة شركة إنشاء القابضة:

المركز الأول: Misslie on wheels

المركز الثاني: RainHunter

المركز الثالث: Walkable university

جائزة شركة بوينج:

المركز الأول: firefighter drone

المركز الثاني: WEEE managing by four Rs

المركز الثالث: sustainable city transport

المركز الرابع: iWalk

جائزة شركة ليماك للإنشاءات:

المركز الأول: Sustain city

المركز الثاني: ploxy gasoline

المركز الثالث: the green tile

جائزة شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده:

المركز الأول: Kuwait metro

وجدير بالذكر أن معرض التصميم الهندسي ينظمه مركز التدريب الهندسي والخريجين في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت في نهاية كل فصل دراسي ويهدف المعرض إلى قياس قدرة المهندس على العمل وقياس إمكانية تجاوبه مع سوق العمل، ويساعد المهندس على اكتشاف جديد أو يحقق تقدماً علمياً في تخصصه، ويبرز المعرض قدرات ومهارات المهندس الخريج، وأيضاً ظهور مشاريع متميزة ذات كفاءات عالية للوصول إلى براءة الاختراع، ويسلط المعرض الضوء الإعلامي لظهور بذرة اختراع أو اكتشاف علمي، ويوفر بيئة محفزة لثقافة الإبداع وتطبيق الحلول التكنولوجية في الحياة العملية بطريقة سهلة وممتعة، وكذلك توظيف طاقات مهندسي المستقبل والاستفادة من أفكارهم وابتكاراتهم، كما يحث المعرض الطالب على البحث عن المعلومة العلمية التي تفيد المشروع، وتنمية التعاون والمناقشة العلمية بين أعضاء الفريق الجماعي، ويشجع المعرض الطلبة على إبراز إنجازاتهم العلمية وتوثيقها تقديراً لجهودهم ومثابرتهم في التحصيل العلمي.

وتستعد مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لاختيار المشاريع التي ستتأهل للجائزة الكبرى لأفضل تصميم هندسي باسم المرحوم الدكتور أحمد بشارة ومقدارها 5000 دينار كويتي من المشاريع المشاركة بمعرض التصميم ٣٧ والمعرض القادم ٣٨.