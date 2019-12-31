سمو الأمير يهنئ قادة دول مجلس التعاون بمناسبة العام الميلادي الجديد

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات تهاني إلى اخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العام الميلادي الجديد 2020 متمنيا سموه أن يكون عام خير وعز وسؤدد على كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها تنعم فيه بالمزيد من الرقي والنمو والازدهار مبتهلا سموه إلى المولى عز وجل ان يديم على اخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس موفور الصحة والعافية وأن يحفظ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء.