«الصحة»: 29 مركزاً صحياً يعملون خلال عطلة رأس السنة

اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم الثلاثاء عن عمل 29 مركزا صحيا خلال عطلة رأس السنة الميلادية على مدار الساعة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية في جميع مناطق ومحافظات البلاد.

وقال السند في بيان صحفي ان ال29 مركزا صحيا منها 12 مركزا في منطقة الاحمدي الصحية و 5 مراكز في كل من منطقتي حولي والفروانية الصحيتين و 4 مراكز في منطقة الجهراء الصحية و 3 مراكز اخرى بمنطقة العاصمة الصحية.

واشار الى 16 مركزا صحيا يعملون خلال الفترة من الساعة 7 صباحا حتى منتصف الليل موزعة على المناطق الصحية المختلفة حيث تعمل 5 مراكز في منطقة الاحمدي الصحية و 4 مراكز في منطقة الفروانية الصحية و 3 مراكز في منطقة العاصمة الصحية ومركزين في كل من منطقة حولي الصحية ومنطقة الجهراء الصحية.

واوضح ان بنك الدم المركزي الكويتي يستقبل المتبرعين خلال ايام العطلة في الفترتين الصباحية والمسائية يومي الاربعاء والخميس الاول والثاني من يناير وكذلك يوم السبت الرابع من يناير اضافة للفترة المسائية يوم الجمعة 3 يناير.

وذكر ان مواعيد التبرع بالصفائح الدموية ستكون بالفترتين الصباحية والمسائية ايام الاربعاء والخميس والسبت من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 7 مساء بينما سيتم استقبال المتبرعين بالصفائح الدموية يوم الجمعة الموافق 3 يناير من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة 7 مساء.

واكد حرص الوزارة على تقديم الخدمات الصحية بالجودة المطلوبة اذ ستعمل اقسام الطوارئ والحوادث في جميع المستشفيات على مدار الساعة خلال العطلة وفقا للنظم المتبعة بهذا الشأن.

على صعيد متصل وجه وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح وفقا للبيان مديري المناطق الصحية والادارات المركزية للقيام بجولات تفتيشية ميدانية على جميع مواقع تقديم الرعاية الصحية ومتابعة سير العمل والاطمئنان على سهولة ويسر تقديم الخدمات الصحية.