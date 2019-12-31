وزير الدفاع: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الكويت

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ احمد منصور الاحمد الصباح ان امن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من امن واستقرار الكويت وهو ما يدفعها الى تسخير كافة الامكانيات لخدمة الاشقاء بالمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في كلمة وجهها الشيخ احمد المنصور اليوم الثلاثاء الى القوات الكويتية المشاركة في عملية «اعادة الامل» في المملكة العربية السعودية خلال زيارته لهم وفق بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات والعامة بوزارة الدفاع.

واعتبر مشاركة منتسبي الجيش الكويتي للقوات المسلحة بالسعودية محل فخر لكل مواطن كويتي وتأكيدا لمفهوم العمل الجماعي والمصير المشترك معربا عن خالص الاعتزاز والتقدير لهم.

كما نقل تحيات وتقدير القيادة السياسية للقوات الكويتية المشاركة في عملية «اعادة الامل» بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

واكد ان القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بأبنائها منتسبي الجيش الكويتي وذلك عبر دعمها لكل ما من شأنه تعزيز مستوى التدريب والتأهيل لهم بهدف الارتقاء بمستوى الاداء والجاهزية القتالية.

وذكر البيان انه كان في استقبال الشيخ احمد المنصور لدى وصوله الى قاعدة «الملك خالد الجوية» في خميس مشيط قائد القوات المشتركة للتحالف الفريق ركن الامير فهد بن تركي وقائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن محمد العمري وكبار القادة العسكريين بالمنطقة الجنوبية.

كما كان في استقباله رئيس الملحق العسكري الكويتي لدى المملكة العميد الركن مشعل المطيري وعدد من الضباط القادة بالجيش الكويتي.

واضاف البيان ان الشيخ احمد المنصور عاد والوفد المرافق له الى البلاد مساء اليوم حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الاركان الفريق الركن عبدالله نواف الصباح ووكيل وزارة الدفاع بالتكليف الشيخ فهد جابر العلي الصباح.