33 ألف مولود حجم الزيادة في أعداد الكويتيين خلال 2019

صرح مدير إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات التابعة لوزارة الصحة في دولة الكويت، الدكتور محمد المشعان، أمس الإثنين، بأن الكويت شهدت زيادة كبيرة في أعداد المواليد سواء من المواطنين الأصليين أو الوافدين خلال العام 2019.

وكشف «المشعان»، في تصريحات صحفية، عن أن إجمالي الزيادة في أعداد المواليد داخل دولة الكويت وصل إلى حوالي 57754 مولود أصدرت لهم إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات شهادات ميلاد خاصة بهم، مُشيرًا إلى أن تلك الزيادة جاءت موزعة بين الكويتيين الأصليين والوافدين وكذلك فئة غير محددي الجنسية.

وشهد أعداد السكان الأصليين زيادة كبيرة وصلت إلى حوالي 32335 مولود كويتي خلال عام 2019، بينما وصلت أعداد المواليد من الوافدين إلى حوالي 23636 وافدًا، بالإضافة إلى حوالي 1783 من فئة غير محددي الجنسية، ليصل المجموع إلى 57754 مولود جديد في الفترة من أول يناير وحتى منتصف ديسمبر من عام 2019.

وأشار مدير إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات التابعة لوزارة الصحة، خلال حديثه أيضًا، إلى أن أعداد الوفيات خلال عام 2019 وصلت إلى حوالي 7550 متوفي أصدرت لهم الإدارة شهادات وفاة بشكل رسمي.