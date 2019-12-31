سمو الأمير أطلع على إنجازات «الخطوط الكويتية»

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح اليوم سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.

واستقبل سموه حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف عبدالحميد الجاسم.

وأدلى رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم بعد لقاء حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه بالتصريح التالي: “تشرفت اليوم بلقاء حضرة صاحب السمو والسلام عليه ونقل تحيات اخواني اعضاء مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية وجميع العاملين فيها وكذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد وكذلك احطت سموه بالانجازات اللي حققتها الكويتية خلال الفترات القصيرة السابقة وكان من ابرزها حصول الخطوط الجوية الكويتية على المراكز الاول على مدى 3 شهور من عام 2019 في ضبط المواعيد في الشرق الاوسط بالمرتبة الاولى وفي المرتبة الرابعة على مستوى اوروبا وافريقيا والشرق الاوسط مجتمعة بين مجموعة كبيرة من شركات الطيران وكذلك حصول الكويتية على شهادة براحة المقاعد واحتلالها المركز الاول ايضا في الشرق الاوسط من قبل وكالة ايبكس العالمية واحطت سموه بوصول 6 طائرات من اسطول الطائرات الجديدة من طراز الايرباص في عام 2020 بدءا من 15 يناير طائرات 320 ثم في شهر مايو ويونيو ويوليو ان شاء الله 3 طائرات اخرى من نفس الطراز 320 وفي شهري 8 و9 وصول طائرتين كبيرتين من طراز A330 حيث يكون المجموع 6 طائرات وقد احطت سموه بهم وايضا احطت سموه بما حققته الكويتية من تطور في عدد الركاب المنقولين وكل هذا بفضل توجيهات سموه وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة ودعمهم ودعم الشعب الكويتي”.