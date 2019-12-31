92 بالمئة نسبة إنجاز جسور المشاة

أنجزت الهيئة العامة للطرق والنقل البري %92 من مشروع إنشاء المجموعة الثانية من جسور المشاة، الذي تبلغ كلفته 3.6 ملايين دينار، ويشمل 8 جسور تم الانتهاء منها عدا جسرا وحيدا، سينتهي خلال 10 أشهر، وفق ما كشفه مهندس المشروع علي كرم.

وأوضح كرم خلال إعلانه افتتاح جسرين أمس ضمن المشروع الأول أن «الكهرباء وصلت بالفعل إلى الجسور الخمسة المكيفة، وهناك لجنة تسلم ابتدائي ستكشف عن 3 جسور أخرى من المنتظر افتتاحها خلال أسبوعين، إضافة إلى الجسرين اللذين جرى افتتاحهما أمس»، لافتاً إلى أن هذين الجسرين «مكيفان، ويقع الأول منهما في شارع خالد بن عبدالعزيز ويصل بين قطعة 1 بمنطقة بيان وقطعة 2 في منطقة مشرف، بينما يقع الآخر أعلى الدائري الرابع ويصل بين منطقتي ميدان حولي والسالمية».

وأشار إلى أن «الجسور المكيفة عددها 5، وجرى تزويد كل منها بـ6 كاميرات مراقبة، فضلاً عن تركيب سلالم كهربائية بها وإضاءة لإنارتها خلال الليل».

من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال أن قطاع المشاريع الإنشائية خاطب بلدية الكويت لتسليم موقع مشروع مبنى الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية الذي تنفذه الوزارة لمصلحة وزارة الداخلية بوصفها جهة مستفيدة.

وقالت المصادر «إن المشروع الذي جرى توقيع عقده من قبل الوزيرة السابقة د. جنان بوشهري في 18 نوفمبر الماضي تبلغ تكلفته 49 مليون دينار ويقع على مساحة 40 ألف متر مربع في صبحان».

وأشارت إلى أن «مباشرة العمل به ستتم فور قيام البلدية بتسليم الموقع إلى الوزارة التي ستقوم بدورها بتسليمه إلى المقاول للبدء في تنفيذ الأعمال الخاصة به، وأبرزها المبنى الإداري المكون من 6 طوابق، إضافة إلى أجزاء المشروع الأخرى».

المصدر: القبس