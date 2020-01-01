100 ألف كويتي يسافرون لمدة 3 – 6 أيام

أكدت إحصائيات مستقاة من شركات السياحة والسفر والطيران أن الكويتيين الراغبين في قضاء عطلة رأس السنة الميلادية خارج البلاد، اختاروا كثيراً من الوجهات، أبرزها إسطنبول ولندن والقاهرة ودبي. وأكدت مصادر هذا القطاع أن بيروت خرجت هذه السنة من قائمة أبرز الوجهات، التي كان يفضلها الكويتيون لقضاء سهرات رأس السنة، بسبب الظروف والوضع الاقتصادي المتردي في بلاد الأرز حالياً.

ويبلغ عدد المسافرين بين أمس و4 يناير الجاري نحو 126 ألفا، لكن بين هؤلاء عدداً من المقيمين في البلاد، علما بأن النسبة الأكبر هي للكويتيين المقدر عددهم بنحو 100 ألف مواطن، اختاروا السفر في عطلة قصيرة تمتد بين 3 و6 أيام.