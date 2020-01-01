النفط الكويتي ينخفض إلى 68.35 دولاراً للبرميل

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 62 سنتا ليبلغ 35ر68 دولار في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 97ر68 دولار في تداولات يوم أمس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية أظهر تقرير صادر عن الحكومة الأمريكية أمس أن إنتاجها من النفط الخام ارتفع في أكتوبر الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 66ر12 مليون برميل يوميا مقارنة مع 48ر12 مليون برميل يوميا معدلة في سبتمبر الماضي.

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم بفضل تطورات تقنية زادت إنتاج تكوينات النفط الصخري في ولايات تكساس ونورث داكوتا ونيو مكسيكو.