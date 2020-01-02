5 فرق إطفاء تسيطر على حريق محلات في «الشويخ الصناعية»

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء في بيان لها اليوم عن تمكن خمسة فرق للإطفاء تابعة لمراكز الشويخ الصناعية والشهداء والعارضية والأسناد والمدينة من السيطرة على حريق اندلع في عدد من المحلات بمنطقة الشويخ الصناعية.

وأوضحت الإدارة بان الحريق نشب في مبنى مكون من 3 طوابق ويحتوي على عدد من المحلات الحرفية التي تعمل في مجال النجارة وخراطة المعادن وغيرها من أنشطة حرفية.

وقد باشر رجال الإطفاء بتطويق المبنى وتمكنوا من السيطرة على الحادث من دون وقوع اي إصابات بشرية ، فيما باشرت مراقبة التحقيق في حوادث الحريق بعملها لمعرفة اسباب الحادث.