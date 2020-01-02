الفيليبين.. حظر جديد على ارسال العمالة المنزلية إلى الكويت

قال وزير العمل الفيليبيني سيلفستر بيلو في بيان إن الحكومة ستصدر قرارا بتعليق إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت بشكل جزئي، وذلك بعد أنباء عن وفاة عاملة فيلبينية الأسبوع الماضي في الكويت، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفيلبينية.

وأضاف أن وكالة التوظيف الفيليبينية التي أرسلت العاملة إلى الكويت ربما تتعرض إلى إلغاء رخصتها، عازيا ذلك إلى تقاعسها عن اتخاذ إجراء تجاه طلب العاملة العودة إلى الفيليبين قبل أشهر من مقتلها.

وأوضح بيلو أن الحظر سيطبق على إرسال العمالة المنزلية الجديدة، ويستثنى من ذلك العمالة الماهرة والمهنية.

واعتبر بيلو ذلك الإجراء رسالة إلى السلطات الكويتية، لافتا إلى أن الحظر الجزئي قد يتحول إلى حظر كامل إذا لم تتحقق العدالة للعاملة الفيليبينية القتيلة.