الجمارك ستراقب الشاحنات بنظام الـ GPS

أعلن نائب المدير العام لشئون المنافذ بإدارة الجمارك، الشيخ فيصل العبد الله، عن مقترح خلال اجتماع في غرفة التحكم والسيطرة بميناء الشويخ يستهدف تفعيل نظام التتبع الإلكتروني للشاحنات من خلال تقنية GPS.

وستكون الخدمة الجديدة بديلة عن نظام القوافل الذي كان متبعا من خفر الشاحنات أثناء خروجهم من المنافذ الجمركية إلى الجهة المقصودة.

وأكد العبدالله خلال الاجتماع خلال مسودة التعليمات الجمركية أنه تم دراسة ربط غرفة عمليات الجمارك بغرفة عمليات الإدارة العامة للعمليات والنجدة، على أن يتم التنسيق بين الجمارك والمرور والنجدة لمتابعة أي تعطل في الشاحنة ورصد أي تجاوزات من سائقها.

وحضر الاجتماع مدير الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي وعدد من قيادات قطاعي المنافذ والعمليات بوزارة الداخلية، وضم الاجتماع أيضا حضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون العمليات والمرور اللواء جمال الصايغ، والمدير العام للإدارة العامة لشرطة النجدة اللواء عبد العزيز الهاجري.