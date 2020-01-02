‫«الشؤون»: ضبط شهادات جمركية مزوّرة لشركات توريد خضراوات لـ «التعاونيات»‬

‫ذكرت من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن مفتشي إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني في الوزارة، رصدوا قيام بعض الشركات المنوطة بتوريد الخضراوات والفاكهة إلى الجمعيات التعاونية بتزوير شهادات البيان الجمركي التي تثبت عملها في مجال استيراد المنتجات من الخارج، وفقاً لجريدة «الجريدة».‬

‫وأوضحت المصادر، أنه من ضوابط واشتراطات السماح للشركات بتوريد الخضراوات والفاكهة إلى التعاونيات إصدارها شهادة بيان جمركي، غير أن هذه الشركات غير قادرة على إصدار الشهادة ما حدا بها إلى تزويرها، مشيرة إلى أن الإدارة المعنية رفعت مذكرة بالواقعة إلى الشؤون القانونية في الوزارة التي بدورها ستحيل الأمر إلى الجهات المختصة في الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الشركات.‬

‫إلى ذلك، ذكرت المصادر أن قطاع التعاون في الوزارة يعكف حاليا على وضع آلية وضوابط جديدة، لتسويق المنتج المحلي من الخضراوات والفاكهة في التعاونيات، عقب إلغاء بروتوكول التعاون الذي وقّعته الوزارة مع اتحادي الجمعيات والمزارعين لهذا الغرض، لافتة إلى أن وكيل القطاع سالم الرشيدي شدد على إدارة التفتيش بتكثيف جولاتها الميدانية على الجمعيات للتأكد من التزامها بآلية الشراء المباشر التي وضعتها الوزارة منذ فترة، لحين صدور الضوابط الجديدة.‬