رصد 10 مخازن مخالفة تستغل لتوزيع الخضروات على الأسواق العشوائية بـ«الجليب»

كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل الحملات الميدانية التى تنفذها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية الفروانية بالتعاون مع قيادة منطقة الجليب ضمن الحملات الميدانية التى تنفذها اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة الأوضاع بجليب الشيوخ أسفرت عن ضبط 10 مخازن مخالفة تستغل للأسواق العشوائية.

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية سعد سالم الخرينج أن الحملة التي نفذها المفتشين على الأسواق العشوائية تؤكدأن الحملات الميدانية مستمرة لرصد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وصولا للابعاد الاداري من قبل الجهات المعنية.

وتابع الخرينج قائلا بانه تم رصد 10 مخازن تحتوي على كميات كبيرة من الخضروات والفواكه وجاري مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وأضاف أنه تم مصادرة واتلاف حمولة 10 لوريات من الخضروات والفواكه، مشيرا إلى أنه تم ضبط 6 باصات تستغل لتوزيع الخضروات بالاسواق العشوائية، فضلا عن ضبط 4 باعة جائلين وتم مخالفتهم وإحالتهم للجهات المختصة لابعادهم عن البلاد.

وأختتم الخرينج تصريحه مؤكداً على ان الحملات مستمرة على مدار الساعة لرصد المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم.

الجدير بالذكر بأن الحملة شارك فيها كل من مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق سعد الخرينج و رئيس النوبة “أ” ناصر العراده، رئيس النوبة “ج” عبد العزيز الوهيده و من إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية خالد الرشيدي وقائد منطقة الجليب العقيد إبراهيم الدعي و من إدارة العلاقات العامة محمد عبد الشافيز