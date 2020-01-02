‫المسيحيون احتفلوا بالعام الجديد: الكويت بلد التسامح‬

‫الكويت بلد التسامح، وبلد كفل حرية الأديان ونحن هنا نمارس شعائرنا دون أي خوف وبكل حريّة، هنا نمارس شعائرنا دون أي خوف وبكل حريّة ووسط رعاية حكومية وحماية أمنية، دون أن يعكر صفو الاحتفالات شيء، هذا ما أجمع عليه جميع من التقت بهم «الجريدة» خلال جولتها الخاصة برصد مظاهر الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة بالكنائس والمجمعات التجارية.‬

‫طوق أمني وحراسة مشددة وتنسيق بين القائمين على الكنيسة والأجهزة الأمنية، هذا هو حال الوضع الخارجي للكنائس، حيث فرضت الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا لتأمين الاحتفالات، ووضعت أجهزة كشف المعادن لتفتيش الأشخاص الداخلين للكنيسة مع أجهزة تفتيش أخرى تولّى مسؤوليتها عدد من المتطوعين، في حين تولّى رجال المرور تنظيم حركة السّير أمام الكنائس، وخصصت مواقف محددة لمرتادي الكنيسة، ومنعت أي مركبة من الوقوف أمام أو بالقرب من الكنائس، وسهّلت الحركة المرورية من المواقف المخصصة للزوار وإليها.‬