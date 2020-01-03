«الجمارك» بحثت المضي بخطى متسارعة لتحسين بيئة الأعمال

ترأس مدير عام الإدارة العامة للجمارك أمس اجتماعاً ضم مدير عام الإدارة العامة للمنافذ البرية بوزارة الداخلية العميد اياد الحداد، ومسؤولين من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للبيئة ووزارة التجارة والمؤسسة العامة للموانئ الكويتية.

وخلال الاجتماع تم عرض الأجندة الوطنية الخاصة بتحسين بيئة الأعمال لمؤشر التجارة عبر الحدود.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة توحيد الجهود واستكمال العمل ومناقشة كل الأمور التي يمكن أن تساعد في المضي بخطى متسارعة لتحسين بيئة الأعمال وتطبيق بنود مؤشر التجارة عبر الحدود وتجاوز أي معوقات.

كما تضمن الاجتماع بحث توحيد الإجراءات من الجهات ذات الصلة بالعمل الجمركي والربط الالكتروني وإلغاء المستندات الورقية وتفعيل نظام المشغل الاقتصادي وفقاً لتوصيات البنك الدولي.